Con 126 voti su 134 votanti, il primo cittadino pitagorico è stato eletto a capo dell'ente intermedio

Ugo Pugliese è il nuovo presidente della Provincia di Crotone. Si sono da poco concluse le operazioni di scrutinio all'interno della sala Borsellino dell'ente intermedio crotonese. Pugliese, attuale sindaco di Crotone ed unico candidato alla Provincia, ha ricevuto 126 voti su 134 votanti tra sindaci e consiglieri comunali del territorio, con una media ponderata del 55,88% di preferenze; sei sono state le schede bianche, due nulle. Dei ventisette Comuni del crotonese, esclusi i tre commissariati – ovvero Isola Capo Rizzuto, Strongoli e Cirò Marina – cinque non hanno voluto partecipare alle elezioni, e sono Carfizzi, Umbriatico, Verzino, Santa Severina e Crucoli. Domani alle 12 è prevista la proclamazione nel Palazzo della Provincia in via Mario Nicoletta.