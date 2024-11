Il format condotto dal direttore di Lacnews24.it, Pasquale Motta, questa sera parlerà del rapporto tra il leader della Lega e la nostra regione

"Salvini e la Calabria". Pubblica piazza il format condotto dal direttore di Lacnews24.it, Pasquale Motta, questa sera parlerà del rapporto tra il leader della Lega e la nostra regione. Intervista esclusiva a Matteo Salvini. In studio Domenico Furgiuele coordinatore regionale in Calabria del movimento "Noi con Salvini". Ore 23:30 canale 19 del digitale terrestre, in streaming www.lactv.it