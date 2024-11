Prosegue lo speciale elezioni a Pubblica piazza questa sera alle 22.30 su LaC Tv, canale 19 del digitale terrestre. Ospiti del direttore di LaCnews24.it, Pasquale Motta: Raffaele Mammoliti, candidato lista Pd con Pippo Callipo presidente; Rosa Bevilacqua, candidata Movimento 5 stelle con Francesco Aiello presidente; Giuseppe Gervasi, per Tesoro Calabria-Carlo Tansi presidente; e Romano Pasquale Mazza, candidato lista Jole Santelli presidente. Per coloro che intendono seguire la puntata da fuori regione o dai dispositivi mobile e desk, possono collegarsi in streaming su lactv.it e lacnews24.it.