Il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo torna a Reggio Calabria dopo essere stato presente all’inaugurazione dell’anno accademico qualche settimana fa. Zangrillo in mattinata si è recato a Villa San Giovanni, accompagnato dal coordinatore regionale di Forza Italia, il deputato Francesco Cannizzaro. Pochi minuti fa la scopertura della targa che sancisce la creazione della Scuola Nazionale dell’Amministrazione a Reggio Calabria.

Il ministro ha colto l'occasione anche per una breve visita, a palazzo Zani, dove ha incontrato il rettore della Mediterranea, Giuseppe Zimbalatti, i prorettori, il comandante generale dei carabinieri e altre autorità. «Questa è una regione con grandissime potenzialità e quindi sono molto felice - ha detto il ministro - di poter dare il mio piccolo contributo per cercare di accelerare il processo di crescita di un territorio così straordinario». In conferenza stampa a Palazzo Campanella, insieme al presidente Roberto Occhiuto, ha spiegato l'importanza del nuovo inizio. «Oggi facciamo questa cosa importantissima – afferma Zangrillo – apriamo questa sede dell’alta formazione dei dipendenti pubblici qui in Calabria. Il tema della formazione è diventato centrale non solo per il nostro Paese, ma a livello internazionale. Noi abbiamo bisogno di continuare a coltivare il profilo di competenza delle nostre persone. E la P. A è un motore essenziale per il funzionamento della macchina statale e i nostri dipendenti pubblici devono essere preparati alle importanti sfide che dobbiamo affrontare». Continua a leggere su IlReggino.it