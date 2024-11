La leader del movimento in Calabria: «Quattro candidati contro uno schieramento compatto a trazione salviniana, pronto a marciare sul suolo calabro con le sue truppe cammellate. La sconfitta non è più questione di politica, ma di matematica!»

«"Ma poi della Calabria non importa a nessuno…". Così affermava lapidario poco più di un anno fa il leghista Giorgetti ospite di Lilli Gruber, quando gli fu chiesto delle elezioni in Calabria. Con amarezza infinita mi ritrovo a dire che quella frase non era solo grave: era vera. Della Calabria non importa a nessuno». Lo scrive Jasmine Cristallo, leader delle Sardine calabresi, sul suo profilo Facebook.

«Siamo l’unica regione d’Italia che andrà al voto, ma non esistiamo. Roma, Bologna, Milano, Napoli. Solo di questo si parla e solo di questo si occupa la stampa e la politica nazionale. Della Calabria non importa a nessuno - ribadisce la Cristallo -. Il patto tra PD e 5stelle, quello che tenne in piedi il Governo Conte II ed attraversò la prima e devastante ondata di una pandemia, qui è stato gestito in maniera frettolosa e scriteriata in totale assenza di un impianto progettuale vero che avesse al centro il Mezzogiorno».

Il suo messaggio è indirizzato a tutto il centrosinistra calabrese che, con i suoi screzi interni e individualismi, si trova «di fronte ad una destra che, seppur litigiosa, esprime grande interesse nel definire una nuova egemonia nel Mezzogiorno partendo dalla Calabria e procede compatta rinviando al dopo la resa dei conti. Ad essa si contrappone una scomposta armata Brancaleone che farebbe ridere se non facesse piangere. 1) De Magistris; 2) Ventura: 3) Magorno; 4) Tansi. Quattro candidati contro uno schieramento compatto a trazione salviniana, pronto a marciare sul suolo calabro con le sue truppe cammellate».

«Quattro diversi candidati a contendersi l’elettorato progressista e moderato con una legge elettorale che prevede lo sbarramento all’ 8% della coalizione ed uno sbarramento per le liste al 4%, non prevede voto disgiunto ed assegna un premio di maggioranza per la coalizione vincente. Tutto questo in una regione che tocca picchi di astensionismo che vanno oltre il 50% - afferma la Sardina -. Di che cosa stiamo parlando? Qui non è più questione di politica, ma di matematica! A distanza di meno di due anni si prospetta la medesima sconfitta. Come e perché sia prevalsa questa pulsione suicida non è dato sapere se si ragiona in termini politici, ma è chiaro se si ragiona in termini di interesse di singoli».

«Il Pd prima danneggia il suo giovane e poi paracaduta un’industriale»

«Un Pd regionale commissariato ed affidato ad un liquidatore di fatto che un partito nazionale attento alle dinamiche territoriali - Letta dixit - di fronte ai molteplici ed inenarrabili danni arrecati a ciò che resta del PD in Calabria, avrebbe dovuto rimandare a casa senza se e senza ma. Un Pd che prima danneggia un suo promettente giovane portando avanti una strategia di totale isolamento, poi paracaduta un’industriale (altro che patrimoniale e lotta alle disuguaglianze…) portatrice indiscussa di uno spropositato conflitto di interesse (che non potrà essere sanato con rinunce di ruoli societari di facciata e chiaramente ininfluenti) e completamente avulsa da ogni dibattito politico e pubblico e che però è donna (che mestizia assistere a queste miserrime strumentalizzazioni di genere) e si è impegnata con l’Unicef. Ditemi voi se queste due circostanze, da sole, siano sufficienti per rivendicare un’investitura di tale portata. Ditemi voi se un qualsiasi individuo dotato della minima intelligenza politica possa non trovare incompressibile una tale scelta e non debba necessariamente ascriverla a dinamiche che non hanno nulla a che vedere con la politica intesa come progetto. Una scelta che non guarda alla Calabria come comunità, ma alla sopravvivenza di 12 consiglieri (che andando di questo passo rischiano di arrivare terzi e saranno meno di 12…)».

«Conte dopo il danno fatto rischia pure di lasciare i 5stelle»

«I 5stelle, alla prima prova del nuovo leader (che rischia già di diventare ex…) si ritrovano a dover tentare di sostenere non solo un’alleanza per molti della loro base rimane di difficile digestione, ma addirittura una candidatura che non ha certo le caratteristiche che possano rappresentare il loro elettorato. Conte aveva diffuso un comunicato che aveva generato tanta aspettativa ed invece ecco il pasticcio che si è creato! Ed ora che il danno è fatto rischia pure di lasciare il movimento, dopo giorni di lotta intestina con Grillo, lasciando in dote in Calabria questa “eredità“ irricevibile».

«De Magistris ha deciso di reinventarsi Salvatore della Calabria»

«De Magistris, che (diciamo le cose come stanno!) tra pochi mesi si sarebbe ritrovato fuori dalla scena politica, ha deciso di reinventarsi Salvatore della Calabria, terra desolata che necessita non di un progetto politico, ma di un Messia e se il Messia per fare il miracolo deve allearsi ad un signore che ritiene che destra e sinistra pari siano, che problema c’è? Un signore che in un comunicato dice di Mimmo Lucano “il comunista” utilizzando quell’appellativo come se fosse una colpa o un marchio. De Magistris ha di fatto ricevuto due doni dalla scelta apolitica dell’alleanza Pd 5Stelle: la candidatura senza identità né addentellati progettuali a sinistra della signora Ventura ed il rifiuto da parte del Pd e dei 5stelle di una candidatura autorevole proveniente dalla grande storia del movimento operaio e di sinistra con un grande riconoscimento manifestato dallo stesso mondo cattolico e condiviso dallo stesso pensiero socialista, come quella del professore Enzo Ciconte. Entrambi questi doni hanno determinato sconcerto e disorientamento nelle schiere degli organizzati all’interno dei due partiti e rabbia e forte reazione avversa tra ampissimi settori della sinistra che da decenni si astiene, ma anche tra gli stessi aderenti ai due partiti».

La Cristallo non le manda a dire neanche al candidato di Italia Viva Ernesto Magorno, che «procede in solitario l’azione destabilizzate da genio guastatori in continuità con il suo mentore, Matteo Renzi», e a l'ex capo della Protezione Civile calabrese, Carlo Tansi, che «scarica De Magistris immaginando improbabili praterie elettorali, quando i suoi voti (che secondo gli ultimi sondaggi pubblicati potrebbero essere più che dimezzati) favoriranno la destra».

«Questi quattro eroi tragici fanno ancora in tempo a cambiare non il loro destino personale – conclude la leader delle Sardine calabresi -, ma quello della Calabria. La realtà è questa: se non si fermano i motori impazziti, ad essere travolta sarà questa terra. Fate un passo indietro e non condannate la storia delle prossime generazioni ad un destino da ostaggi».