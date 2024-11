Ufficialmente al via la campagna elettorale del candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Calabria. Fitta l’agenda di appuntamenti. Previsti incontri con forze sociali, sindacati e Chiesa

LAMEZIA TERME - “Disarticolare il centrodestra”. Questo il messaggio lanciato da Mario Oliverio da Lamezia Terme dove ieri ha inaugurato il nuovo punto di incontro per la campagna elettorale. “Nel centrodestra – ha detto il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Calabria - vedo molta litigiosità. Bisogna spingere per arrivare ad una disarticolazione del fronte avversario perché c’è una condizione di malessere diffuso e reale”.

Sguardo al centro. Un’operazione che in parte Mario Oliverio sta già portando avanti con esponenti di primo piano dell’Udc, tra i quali il capogruppo in consiglio regionale Ottavio Bruni. L’ipotesi di un’alleanza con lo scudocrociato però non sembra piacere a tutti tra le file del Partito Democratico. Oliverio insiste per un centrosinistra inclusivo che fuori dal politichese significa allargare la coalizione alle forze profondamente deluse dalla gestione fallimentare di Scopelliti e del centrodestra.

Campagna d’ascolto. In questa logica, Oliverio ha annunciato l'avvio, a partire dalla prossima settimana, di un giro di incontri con le forze sociali, le rappresentanze del mondo del lavoro, delle professioni intese a 360 gradi, con la rete del volontariato. Previsto anche un faccia a faccia con il presidente della Conferenza episcopale monsignor Domenico Nunnari. Per ciò che riguarda le liste, Super Mario ha le idee piuttosto chiare: dovranno essere rappresentative dei bisogni reali del territorio e rispondenti al codice etico, cioè al di sopra di ogni sospetto. (mf)