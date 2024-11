Il responsabile nazionale per il Mezzogiorno del Partito democratico intervistato a Lamezia Terme. Il suo intervento andato in onda nel corso della trasmissione Pubblica Piazza

Nel corso del format Pubblica piazza, condotto dal direttore di LaCnews24.it Pasquale Motta, è stata trasmessa l'intervista a Nicola Oddati, responsabile nazionale per il Mezzogiorno del Pd.



L'esponente dem, intervistato a Lamezia Terme da Tiziana Bagnato, ha parlato dell'impegno del partito in vista delle elezioni regionali (Guida alle elezioni regionali): «Stiamo lavorando con il gruppo dirigente del partito calabrese per mettere in campo una lista forte del Pd e una coalizione altrettanto forte e competitiva - ha spiegato alla nostra testata Oddati -. La partita politica elettorale è aperta, con Callipo sappiamo di essere molto concorrenziali e di potere puntare alla vittoria finale».

Ecco l'intervista integrale