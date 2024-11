Giornata a Roma per la neopresidente della Regione Calabria Jole Santelli dove nella sala stampa della Camera dei deputati a Roma, è in corso una conferenza stampa per fare il punto all’indomani del suo insediamento in Regione.



«Sarà un cambiamento netto della Regione Calabria - ha detto Santelli - Noi tutti insieme, come squadra. La Regione si amministra soprattutto da Roma, avendo rapporti quotidiani e seri con i ministeri, con il centrodestra e con tutti i colleghi calabresi. Oggi parleremo di Ambiente».





Questa mattina la governatrice ha visitato gli uffici della Regione a Roma. «La delegazione di Roma della Regione Calabria deve essere un motore pulsante della nostra attività - ha detto Santelli - perché buona parte del lavoro si svolgerà proprio qui. Per almeno tre giorni alla settimana lavorerò dagli uffici romani perché è importante che la Calabria torni a dialogare con lo Stato e sia presente a tavoli strategici, così da assicurare un rapporto costante con tutti gli organismi istituzionali presenti nella capitale, in particolare con il Governo e il Parlamento».