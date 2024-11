La Giunta dichiara la decadenza del dirigente (vicino a Tonino Gentile). Lui si rivolge alla magistratura. Magorno (Pd) insorge. La Stasi precisa

CATANZARO - Su proposta della Presidenza, si è dichiarata la decadenza di Gianfranco Scarpelli da direttore generale dell'Asp di Cosenza. Allo stesso tempo è stato nominato direttore generale della stessa Asp Alessandro Moretti. Si materializza così la "vendetta" di Giuseppe Scopelliti nei confronti dell'ex amico di partito Tonino Gentile? Un quesito a cui tutti cercano risposta. Di fatto la Giunta regionale, presieduta dalla vicepresidente f.f, Antonella Stasi, taglia il dirigente vicino alla famiglia Gentile, e per molti si è trattato di una chiara indicazione dell'ex Governatore.

Scopelliti a Palazzo Alemanni. Lui, Scopelliti, tra l'altro ieri era a Palazzo Alemanni per recuperare i propri oggetti personali. "Ha salutato gli assessori ed è andato via" scriverà poco dopo la Stasi. "E' come se avesse voluto mettere la sua firma sulla destituzione del dirigente dell'ASP di Cosenza, Scarpelli - afferma, invece, il segretario del Pd della Calabria, Ernesto Magorno.

Scopelliti ha voluto così dare prova - aggiunge - che si è scatenata una vera e propria faida all'interno del Nuovo centrodestra. Ha sostituito Scarpelli dopo che i fratelli Gentile non l'hanno votato alle elezioni europee e dopo averlo tenuto in carica mentre era sospeso dalle sue funzioni dalla magistratura".

I lavori di Giunta. Nel frattempo nella stessa Giunta, su proposta dell'assessore ala Lavoro, Nazzareno Salerno, nell'ambito delle misure di contrasto alla crisi economica, è stato approvato il Piano di reinserimento occupazionale 2014, in base all'art. 2, comma 1, l.r. 15/2008. È stata anche approvata la rimodulazione del Fondo Fas per lo sviluppo della coesione assegnato dal Cipe. Inoltre sono stati approvati gli indirizzi operativi per la regolamentazione della gestione dello stato di disoccupazione nel sistema regionale dei servizi per l'impiego. Su proposta dell'assessore all'Agricoltura, Michele Trematerra, è stato deliberato il Piano della forestazione 2014. Èstato approvato poi, su proposta dell'Assessore al Bilancio Giacomo Mancini, il disegno di legge che prevede l'assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e di quello pluriennale 2014-2016, che ora passa all'esame del Consiglio regionale. E' stata anche deliberata l'utilizzazione dei fondi previsti per il pagamento dei debiti pregressi e sono state autorizzate una serie di variazioni di bilancio. Su proposta dell'assessore alla Cultura, Mario Caligiuri, è stato avanzato alla competente commissione consiliare il riconoscimento, in base alla legge regionale, della "Biblioteca delle donne" di Soverato quale biblioteca di carattere locale. Infine, sempre su proposta dell'assessore Caligiuri, si sono orientate le economie del progetto "Sensi contemporanei", svolto tra la Regione ed il Ministero dello Sviluppo Economico, sull'identità visiva del Museo della Sibaritide.