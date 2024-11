Una nota della Giunta regionale informa che sono stati rinnovati i vertici di alcuni enti subregionali.

All'Arpacal, in seguito alle dimissioni del precedente presidente, è stata nominata commissaria la dirigente regionale Francesca Gatto. Nel cda di Fincalabra finiscono tre dirigenti regionali, Antonio Mazzei, Francesca Talarico, Paolo Zumpano. Il nuovo commissario di Fondazione Terina è Antonio De Marco. Di Fondazione Field, il dirigente Carmelo Salvino. Di Calabria Lavoro, il dirigente Fortunato Varone.



Le altre misure votate in Giunta - Su proposta del Presidente Oliverio, è stato approvato il manuale delle procedure e dei controlli, da parte della Regione, relativamente al fondo europeo per la pesca "fep";

*è stato nominato un rappresentante della Regione all'interno dei consorzi di bonifica della Calabria;

*è stata deliberata la richiesta al Ministero delle politiche agricole della

dichiarazione di carattere eccezionale delle piogge alluvionali del 20 settembre scorso nella provincia di Reggio;

*è stata approvata la “social media policy esterna ed interna” per la gestione della Regione sui social media per il Por Calabria fesr 2007/2013 e del Por Calabria fesr e fse 2014/2020;

*è stato integrata la deliberazione con cui era stato approvato il Disegno di legge "differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali";

* è stato approvato il Disegno di legge su "disposizioni relative alla costituzione di una società per azioni finalizzata all’esercizio dello scalo aeroportuale di Crotone".



Su proposta del Vicepresidente ed assessore al Bilancio ed al Personale Antonio Viscomi, sono state approvata una serie di variazione di bilancio compensative attinentei il Dipartimento “Tutela della salute”, Por Calabria fesr e il Por fep, il progetto "greens" nell'ambito del programma quadro - "horizon 2020";

*è stato deliberato il monitoraggio giuriduco e finanziario dei contratti di lavoro flessibile per cui è prevista la costituzione di un data base di pubblica consultazione;

* è stata approvata la relazione sulla performance per il 2014;

*è stato approvato l’atto di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata integrativa relativa al personale del comparto - anno 2016;

*è stata deliberata l’autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dei contratti

decentrati aziendali (cida) del personale dirigente della giunta regionale - parte normativa anno 2013-2015 e parte economica anni 2013 e 2014;

*è stata deliberata l’adesione della Regione al sistema dei pagamenti informatici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005;

*è stato approvato il Disegno di legge " assestamento e provvedimento generale di variazione del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017”, che passa ora all’esame del Consiglio regionale;

*è stata approvata la nuova proposta al Consiglio regionale del progetto di legge su:approvazione del rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2014.



Su proposta dell’Assessore alla Scuola e Lavoro Federica Roccisano, è stata approvata la ripartizione dei contributi per le associazioni di cui alla legge regionale n. 37/1995 (anfass e anpvi.);

*è stata approvata la ripartizione dei contributi per le associazioni di cui alle leggi regionali n.ri 14/1984, 15/1988, 33/1996 (anmic, anvcg, aicg, amnil, amnig, anmis);

*è stato approvato il progetto "sport, salute, sociale" relativo al fondo nazionale politiche giovanili 2015 e residui annualità 2013