VIDEO | La scelta ufficializzata in una conferenza stampa dal leader del movimento Francesco Adamo. Tra i punti in comune la volontà di realizzare il nuovo ospedale nell'area universitaria

Lo diceva anche Antonello Venditti che certi amori non finiscono. E così, dopo un lungo immenso giro, Francesco Adamo, ex segretario cittadino del Pd, è tornato a sentire forte quel battito socialista, tanto da organizzare una conferenza stampa per dichiarare il suo sostegno e quello del suo movimento, Idee in Circolo, in favore del candidato al ballottaggio Sandro Principe. Figlio d'arte, sua madre Antonietta Feola ha guidato la città tra il 1990 ed il 1993, unico sindaco donna nella storia di Rende, Adamo ha spiegato i motivi di questa alleanza politica. Tra i punti in comune la volontà di realizzare il nuovo ospedale nell'area universitaria. Ecco l'intervista.

