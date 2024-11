Maggioranza risicata per Manna. Alternativa Popolare si colloca all'opposizione

Maggioranza risicata, ma pur sempre di maggioranza si tratta. Tredici consiglieri su venticinque hanno votato per il ritorno di Mario Rausa a presidente del consiglio comunale di Rende. Il medico dunque, riprende il suo posto sullo scranno più prestigioso dell’assise del Campagnano. Rausa ha scelto di non seguire il partito nel quale era stato eletto, il Nuovo Centro Destra oggi Alternativa Popolare, collocatosi all'opposizione. Ha dunque confermato il proprio sostegno al sindaco. Marcello Manna rimane in sella grazie ad una nuova maggioranza che annovera anche Pasquale Verre, suo principale competitor alle amministrative del 2014.

Rausa ha raccolto 13 voti contro le 11 preferenze di Carlo Petrassi. Un consigliere, l’esponente pentastellato Domenico Miceli, si è astenuto. «Non sono un voltagabbana – ha detto Rausa all’atto di insediamento – Io avevo un’idea quando sono stato eletto consigliere comunale e non l’ho cambiata».





Salvatore Bruno