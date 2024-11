La Corte d'Appello di Reggio Calabria ha condannato a un anno di reclusione l'ex consigliere regionale Pasquale Tripodi. La pena è sospesa.

Tripodi era stato accusato di truffa ai danni della Regione Calabria per rimborsi richiesti, secondo gli inquirenti, senza giustificazioni. Tripodi aveva dichiarato di essere residente a Messina solo per ottenere rimborsi più alti dato che, secondo gli inquirenti, la sua residenza era nella provincia di Reggio Calabria. In appello però il reato è stato derubricato, dopo l'assoluzione in primo grado. Tripodi è stato condannato per indebita percezione di erogazioni. Per i giudici d'Appello, Tripodi avrebbe ricevuto questi contributi illegittimi, ma è escluso il dolo, l'intenzionalità. L'ex consigliere aveva infatti comunicato la residenza a Messina ma anche di essere domiciliato a Pellaro, a Reggio Calabria.