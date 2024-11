Il presidente Vallone annuncia il rinvio dell’assemblea del Partito Democratico al 20 febbraio. Le tensioni ancora non sono sopite dopo le scelte di Oliverio per la Giunta. E ora sono da assegnare le commissioni.

Rinviata al 20 febbraio per evitare nuovi scontri, e nuove lacerazioni. L’assemblea del Pd calabrese è stata rinviata dal presidente Vallone, dopo aver sentito i maggiori esponenti del partito. Parteciperà il vice segretario nazionale Lorenzo Guerini, per cui ufficialmente è stata rinviata l’assemblea. In realtà, secondo le ultime indiscrezioni, tutto sarebbe stato rinviato per evitare nuovi scontri, soprattutto tra i reggini renziani, che non hanno digerito le nomine del governatore Mario Oliverio.