L'annuncio a Lamezia durante l'inaugurazione della sede regionale del movimento 'Noi con Salvini'

Vuole provare a salvare la Calabria Matteo Salvini, leader del movimento ‘Noi con Salvini’ nella punta dello stivale per dare man forte alla sua compagine nelle ormai imminenti elezioni amministrative. Lo ha dichiarato a Lamezia Terme dove ha inaugurato la sede regionale e dove ha dichiarato di volere andare a Platì “per metterci la faccia”, lasciando presumere che potrebbe anche scegliere di candidarsi. Una notizia forte che si lega alla sua concezione della politica calabrese, estremamente negativa. Il suo obiettivo, ha dichiarato, è quello di fare in modo che i giovani possano trovare lavoro in Calabria e curarsi nella loro regione.

Ad accoglierlo, tra gli altri, i dirigenti regionali Bernardo Spadafora e Rosario Ungaro, il coordinatore regionale di NcS Domenico Furgiuele. Tra gli impegni a favore della Calabria portati avanti da Salvini il deposito di un'interrogazione al Parlamento europeo in cui ha chiesto la modifica della legge 18-30 del 2015 che impedirebbe all'olio calabrese di utilizzare la denominazione 'extravergine'. A dirlo il coordinatore regionale Domenico Furgiuele, che nel riassumere la situazione politica lametina, ha parlato di una cittadinanza di centrodestra tradita da liste civiche che si sono spacciate per tali dando poi vita ad una maggioranza in consiglio comunale composta da verdiniani e alfaniani.

Il tour proseguirà ora a Crotone, Cassano all’Ionio e Rossano Calabro.

Tiziana Bagnato