«Salutiamo positivamente la candidatura a sindaco del Comune di San Pietro a Maida di Domenico Giampà. Domenico è un giovane professionista, che si è sempre distinto per la passione verso la politica e per le proprie competenze. Siamo certi che le sue brillanti idee aiuteranno la sua realtà locale a riassumere un ruolo da protagonista, non solo nell’hinterland lametino, ma anche nel resto della provincia. Gli giunga da parte nostra un grosso in bocca al lupo».

Ad annunciare l’appoggio a Domenico Giampà sono i primi cittadini del catanzarese Gianluca Cuda, sindaco Pianopoli, Ernesto Alecci, sindaco di Soverato; Giovanni Costanzo, sindaco di Falerna, Nicola Ramogida, sindaco di Santa'Andrea sullo Ionio, Pietro Guzzi, sindaco di Miglierina, Mario Talarico, sindaco di Carlopoli, Sebastiano Tarantino, sindaco di Taverna, Ferdinando Serratore, sindaco di Jacurso, Francesco Severino, sindaco Santa Caterina dello Ionio, Domenico Gallelli di sindaco Zagarise, Pietrantonio Cristofaro sindaco di Girifalco, Davide Zicchinella, sindaco di Sellia e Saverio Ruga sindaco di Amato.