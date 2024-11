Si è riunito ieri a Roma il tavolo di verifica del piano di rientro sanitario. Sbloccati 100 milioni di euro di premialità. Confermata la crescita dei livelli di assistenza e la nomina di Pietro Evangelista

I ministeri dell'economia e della salute hanno confermato ieri la proroga del commissariamento della sanità calabrese per altri tre anni con la richiesta di preparare il Piano operativo 2016/2018. Restano quindi ai loro posti Scura e Urbani. Dal tavolo romano arriva anche lo sblocco di 100 milioni di euro di premialità relativa al 2011.

Confermato ieri anche un lieve miglioramento nell'ultimo periodo nei livelli essenziali di assistenza (Lea). Si è proceduto anche a fare il punto sul sistema organizzativo delle aziende ospedaliere per le figure di vertice ma anche per i posti dirigenziali dei vari settori all'interno di Asp e Ao. Al riguardo l'indicazione, perentoria, è stata quella di rivedere in maniera incisiva l'intero sistema gestionale.

Approvata la nomina di Pietro Evangelista, chiamato per mettere ordine ai conti dell'Asp di Reggio Calabria. Per ciò che riguarda la copertura del personale i commissari hanno annunciato l'impiego nell'immediato di una somma di dieci milioni di euro per far fronte in primis alle strutture hub.