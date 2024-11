«Grazie allo straordinario lavoro che sta compiendo in questi mesi la struttura Commissariale della Sanità in Calabria, guidata dal presidente Roberto Occhiuto, è stato avviato un processo virtuoso di rigenerazione e potenziamento della rete ospedaliera regionale che è sotto gli occhi di tutti. Dopo decenni di scippi e sottrazioni, caratterizzati da ingerenze radicate negli apparati partitici, finalmente gli ospedali spoke di Corigliano-Rossano diventano simbolo di questo rinascimento, continuando a potenziarsi con eccellenze mediche e strumentali». È quanto dichiara la consigliera regionale e presidente della Terza Commissione Sanità, Pasqualina Straface, congratulandosi con il management dell'Asp di Cosenza, guidato dal direttore generale Antonello Graziano, per aver lavorato affinché il Polo Chirurgico del Giannettasio potesse essere guidato da un professionista di grande valore qual è il professore Sebastiano Vaccarisi.

«Al nuovo dirigente medico – sottolinea – esprimo gli auguri di buon lavoro e saluto con affetto il dottor Guglielmo Guzzo, giunto al meritato pensionamento. Vaccarisi è un medico di valore – aggiunge – che insieme alle competenze acquisite sul campo, contribuisce quotidianamente ad arricchire di esperienza le conoscenze in ambito chirurgico. Tant’è che la sua nomea è riconosciuta in ambito nazionale ed europeo proprio per essere uno dei medici specializzati nel trapianto di rene più importanti all’interno della comunità scientifica».

«E questa – precisa - rappresenta una specializzazione che, in prospettiva, potrà rendere il nuovo ospedale della Sibaritide un punto di riferimento per la sanità regionale e meridionale. A Insiti – ricorda ancora la presidente della Terza commissione regionale Sanità - si sta lavorando alacremente per garantire che, una volta completato il grande ospedale, le equipe mediche possano operare in un ambiente all'avanguardia. Questo progetto rappresenta la maggiore sfida infrastrutturale mai affrontata dalla Regione Calabria, con i lavori che procedono spediti verso il completamento, previsto entro la seconda metà del 2026. Attualmente, si stanno ultimando le pannellature esterne e presto verranno installati gli infissi esterni».

«Ma l'arrivo del professor Vaccarisi non è l'unica novità per lo spoke di Corigliano-Rossano. Nelle prossime settimane, infatti, è prevista la nomina del nuovo direttore dell'unità operativa complessa di Ostetricia e Ginecologia. Questo – conclude Pasqualina Straface - permetterà al punto nascita di Corigliano-Rossano, uno dei più prolifici della Calabria, di tornare a operare in regime ordinario, continuando a essere un punto di riferimento forte e sicuro per le partorienti di tutta l'area della Sibaritide».