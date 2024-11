Adesso è ufficiale, saranno Nicola Irto e Mario Franchino gli aspiranti segretari regionali del Partito democratico. Dopo la verifica degli incartamenti e delle firme depositate dai due candidati, la Commissione regionale di garanzia, «preso atto che Mario Franchino ha depositato l’originale delle firme precedentemente presentate in fotocopia, ritenuto che, per il principio di affidamento, possono essere ritenute valide le firme di coloro che all’atto della sottoscrizione risultavano iscritti al Partito Democratico della Calabria, ammette la candidatura di Mario Franchino alla segreteria regionale, dopo aver ammesso quella di Nicola Irto».

La comunicazione, a firma del presidente della Commissione regionale per il tesseramento, Italo Reale, spegne per il momento le polemiche che hanno segnato il prima e il dopo della scadenza, fissata per il 7 gennaio, della presentazione delle candidature alla segreteria regionale.

Ancora oggi, lo stesso Reale, aveva diffuso una nota nella quale provava a spiegare tutti i passaggi avvenuti, e le tempistiche, che hanno riguardato il tesseramento dem. Nelle stesse ora accuse di poca chiarezza arrivavano da Vibo dove Samantha Mercadante, in qualità di componente della Commissione provinciale di Vibo Valentia per il tesseramento, ha accusato: «Non sono stata messa nelle condizioni di avere i documenti necessari per espletare la mia funzione di garanzia e quindi di poter verificare la regolarità dei tesseramenti effettuati in modo anomalo nella giornata del 31 dicembre 2021».