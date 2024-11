Un coordinamento si occuperà di guidare Sel Calabria nella fase di transizione verso la costruzione del nuovo soggetto politico 'Sinistra Italiana'

Si chiamerà 'Sinistra Italiana' il nuovo soggetto politico che prenderà il posto di Sel. Un coordinamento si occuperà di guidare Sel Calabria nella fase di transizione verso la costruzione del nuovo soggetto, a cui anche il partito calabrese vuole dare il proprio contributo in nome dell’unità della sinistra e di un cambiamento necessario, ma troppe volte solo promesso, per la nostra gente, la nostra terra e le generazioni di oggi e di domani.



E’ quanto è emerso al termine dell’assemblea regionale di Sinistra Ecologia e Libertà, svoltasi nelle scorse settimane a Lamezia Terme alla presenza di Maria Pia Pizzolante del Coordinamento Nazionale di Sel, che all’unanimità ha deciso di azzerare la segreteria regionale e nominare Angelo Broccolo, Mario Melfi, Gianni Speranza e Nancy Valente e il tesoriere Franco Barretta come componenti del coordinamento che dovrà guidare il partito calabrese in questa particolare fase di transizione.



L’assemblea regionale si è svolta alla luce delle conclusioni emerse il 12 dicembre scorso a Seminaria, il workshop organizzato da Sel Calabria che ha visto riuniti a Pizzo in molte anime vicine al partito ma provenienti da altri mondi e dalle diverse espressioni della società civile.

Si avvia, dunque, una nuova fase organizzativa e politica di SEL Calabria con un’ organizzazione più leggera e dinamica in grado di interpretare nel miglior modo possibile il momento di trasformazione che SEL sta per affrontare.



Ripartire dai territori, riconquistare sfere e sensibilità di sinistra e che orbitano attorno a SEL, un coinvolgimento ampio e plurale delle assemblee locali, dei singoli e di tutti i movimenti pronti ad affiancare la nuova Sinistra Italiana per le battaglie e le vittorie comuni. Queste le indicazioni emerse nel corso dell’assemblea regionale riguardo alla nuova fase della sinistra in Calabria per dare risposte di cambiamento alla società calabrese, nella convinzione che la nostra terra meriti ciò che avevamo promesso. *Sel non vuole sottrarsi al proprio ruolo, ruolo che però merita rispetto e coinvolgimento.



Criticità sono state espresse rispetto alla giunta regionale calabrese: le speranze suscitate oltre un anno fa, sono ben lontane dall’essersi concretizzate; sul piano politico-istituzionale, nonostante l’ottima affermazione de “ La Sinistra”, il presidente Oliverio ed il Pd regionale hanno optato per un governo monocolore, disattendendo gli impegni assunti in fase pre-elettorale. In un anno, nessun incontro ufficiale di SEL né con il partito del Presidente della nostra regione né col presidente stesso.

Nei prossimi giorni spetterà alle assemblee locali mettere rapidamente in calendario incontri e iniziative utili alla discussione di questa fase di ricostruzione e rilancio della sinistra in Calabria e in vista delle prossime amministrative.



Dall’assemblea regionale, un ringraziamento a Elisabetta Piccolotti del coordinamento nazionale di Sel, per la sensibilità dimostrata e il contributo offerto al partito calabrese in questo percorso di cambiamento e rilancio.