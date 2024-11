Il leader di Tesoro Calabria si confronterà negli studi di LaC Tv col sindaco di Santa Maria del Cedro che ha scelto de Magistris. In studio anche il presidente degli avvocati catanzaresi che ha recentemente aderito a Forza Italia

“Tradimenti”. È questo il fil rouge del terzo appuntamento con Perfidia, la trasmissione curata e condotta da Antonella Grippo, in onda questa sera, lunedì 13 settembre, alle 23 su LaC Tv (canale 19) e in streaming sul sito web del network.

Dopo le prime due seguitissime puntate che hanno visto ospite Luigi de Magistris e poi Domenico Furgiuele (Lega), Alessandro Melicchio (M5s), e Sergio Aquino (de Magistris), questa sera sarà la volta di altri tre candidati alla corsa di consigliere regionale. La data del voto, 3 e 4 ottobre prossimi, si avvicina e i toni – e la perfidia - si sono improvvisamente alzati, in un tutti contro tutti che aggiunge pepe ad una campagna elettorale partita in sordina.

Carlo Tansi, Ugo Vetere e Antonello Talerico saranno gli ospiti della politicamente (s)corretta Grippo che li torchierà a dovere tra contributi video stuzzicanti e schede biografiche all’insegna del sarcasmo.

Sul taccuino della conduttrice le tematiche più spinose della competizione elettorale, e naturalmente i tradimenti politici che coinvolgono anche i protagonisti, come Carlo Tansi che con la sua Tesoro Calabria ha prima sposato la causa de Magistris per poi separarsi non senza polemiche, anzi. I continui botta e risposta al vetriolo tra i due hanno fatto da antipasto a questa campagna elettorale che ha visto proprio Tansi, il fustigatore del Partito unico della torta, allearsi con il tanto avversato Partito democratico.

A tenere alta la bandiera del polo civico che si tira fuori dal campo del centrosinistra che alcuni volevano riunire ci sarà Ugo Vetere, sindaco di Santa Maria del Cedro, candidato con la lista “demA” nella circoscrizione nord. Proprio il sindaco ha “tradito” Tansi e la sua Tesoro Calabria - ancor prima del primo approccio con de Magistris - per approdare nelle liste del sindaco di Napoli. Si sono lasciati, ma a sentire Vetere, sono rimasti “buoni… nemici”.

Per il centrodestra in studio siederà Antonello Talerico, esponete di Forza Italia e presidente degli avvocati catanzaresi, che ha deciso di tentare la scalata al Consiglio regionale in una lista molto competitiva.

Insomma tanta carne al fuoco per la Grippo che ne approfitterà sicuramente.