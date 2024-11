Giorgio Margiotta è stato nominato amministratore unico dell’Amc, municipalizzata che gestisce per conto del Comune di Catanzaro la mobilità urbana. La nomina è stata ratificata, su indicazione del sindaco Sergio Abramo, dall’assemblea dei soci dell’azienda per la mobilità che si è riunita questa mattina.

Margiotta, già dirigente del settore urbanistica della Regione Calabria, è dottore in Giurisprudenza e funzionario dell’Asp di Catanzaro. In passato ha ricoperto incarichi dirigenziali sia nella Giunta che nel Consiglio regionale oltre che nella Procura circondariale. Prende il posto di Raffaele Elio Bruno, al quale il sindaco Abramo ha rivolto un ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto con professionalità, competenza e dedizione. Il sindaco, inoltre, si è congratulato con il nuovo amministratore unico: «Sono convinto che Margiotta saprà continuare l’operato messo in atto dal management in questi anni centrando alla perfezione gli obiettivi che l’amministrazione e l’Amc si sono posti», ha affermato.

Dal canto suo, Margiotta si è detto «onorato per l’incarico ricevuto, che mi vedrà collaborare in piena sintonia con l’amministrazione, con il direttore generale dell’Azienda, Marco Correggia, e con tutto il personale di Amc». Margiotta ha ringraziato, insieme al primo cittadino e all’assemblea dei soci, anche Stefania Lo Giudice «che col suo passo indietro ha dimostrato una straordinaria sensibilità istituzionale e l’intero gruppo di Catanzaro da Vivere che ha voluto credere in me».

