Enza Bruno Bossio annuncia di aver già avviato una interlocuzione con i soggetti coinvolti, ‘al fine di assumere le iniziative più utili che consentano non solo la salvaguardia dei posti di lavoro ma anche il rilancio delle Terme Luigiane’

‘Auspico che la vertenza dei lavoratori delle Terme Luigiane possa trovare al più presto una positiva soluzione. Per quanto mi riguarda – dichiara Enza Bruno Bossio - ho già avviato una interlocuzione con i soggetti coinvolti in questa vicenda: i sindaci dei comuni interessati, le organizzazioni sindacali, la Regione Calabria e il Prefetto Gianfranco Tomao, che sta svolgendo una importante azione di raccordo e mediazione istituzionale.



Tutto ciò al fine di assumere le iniziative più utili che consentano non solo la salvaguardia dei posti di lavoro ma anche il rilancio delle Terme Luigiane. E’ del tutto evidente, infatti, che la professionalità degli operatori in esse impegnati potrà essere difesa soprattutto all’interno di un coerente piano di investimenti e sviluppo in grado di valorizzare uno dei siti termali storici della Calabria e dell’intero Mezzogiorno’.