La riflessione del consigliere comunale di Vibo, Giovanni Russo che entra nel merito di un’interrogazione presentata dalla maggioranza al sindaco: ‘Anomala la mancanza di comunicazione diretta tra sindaco, giunta e maggioranza’

Il consigliere comunale di Vibo fa riferimento all’interrogazione presentata da un consigliere del gruppo "Liberali per Vibo", Lorenzo Lombardo, sullo stato delle spiagge e sul degrado delle frazioni marine.

Per Russo è ‘veramente strano che alcuni consiglieri di maggioranza facciano delle interrogazioni, comunque condivisibili, al loro sindaco e alla loro giunta. Chi è stato eletto, chi ha vinto le elezioni, ha il dovere di adoperarsi per risolvere i problemi della nostra città in maniera diretta’.

‘Appare anomalo – continua il consigliere comunale - che a soli pochi giorni dall’insediamento già si manifesti in maniera plateale la mancanza di comunicazione diretta tra sindaco, giunta e parte della propria maggioranza. Non voglio pensare – conclude Russo - che dietro queste interrogazioni già si celino guerre intestine. Sarebbe veramente un peccato, anche perché a pagare ancora una volta sarebbero i vibonesi e la nostra città che aspetta il cambio di passo tanto promesso in campagna elettorale. Già finita la luna di miele?’