Il consiglio comunale aveva un unico punto all’ordine del giorno: la rinegoziazione dei mutui contratti presso la Cassa depositi e prestiti. Per l’opposizione, che ha protestato in aula, errori materiali e una pratica incompleta sarebbero alla base del rinvio

L’assise convocata per oggi alle 1530 dal presidente del consiglio comunale Stefano Luciano è saltata ed è stata rinviata alla seconda convocazione in calendario domani. Motivo: mancanza del numero legale. A disertare il consiglio non sono stati però i membri dell’opposizione ma i consiglieri di maggioranza..

