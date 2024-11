Il presidente della Regione, Mario Oliverio: «L'attuale situazione di criticità dell'ospedale dell'Annunziata potrà essere definitivamente risolta solo attraverso la realizzazione di una nuova, razionale ed efficiente struttura ospedaliera»

La Commissione giudicatrice, riunitasi nella sede della Cittadella regionale di Catanzaro, presieduta dal dirigente generale del Dipartimento infrastrutture, lavori pubblici e mobilità, Domenico Pallaria, e composta dai dirigenti generali del Dipartimento tutela della salute, Riccardo Fatarella e della Stazione Unica Appaltante regionale, Mario Donato, ha proclamato l'aggiudicazione provvisoria del servizio di redazione dello studio di fattibilità per il nuovo ospedale di Cosenza.

«L'attuale situazione di criticità dell'ospedale dell'Annunziata - ha dichiarato il presidente della Regione, Mario Oliverio - fronteggiata oggi in emergenza dall'Azienda ospedaliera Cosenza, potrà essere definitivamente risolta solo attraverso la realizzazione di una nuova, razionale ed efficiente struttura ospedaliera. Lo stabile principale dell'attuale ospedale - ha sottolineato Oliverio - ha un impianto risalente, addirittura, agli anni '30, carente di spazi adeguati e di idonei collegamenti verticali ed orizzontali; ma tutti gli altri plessi, seppur di realizzazione più recente ed oggetto di continui interventi di ristrutturazione, non consentono di soddisfare gli attuali requisiti richiesti alle strutture sanitarie, in termini di adeguatezza delle prestazioni funzionali, strutturali ed impiantistiche. Dopo tanti anni di mere previsioni sui percorsi da intraprendere, oggi la Regione Calabria dà una prima dimostrazione di concretezza. L'acquisizione dello studio di fattibilità del nuovo ospedale - ha infine rimarcato il presidente della Regione - consentirà di avviare un'attenta e ponderata riflessione sulle alternative possibili, localizzative, architettoniche e funzionali, che solo allora saranno supportate da dati tecnici ed economici, in grado di orientare le decisioni verso quella che avrà espresso il miglior rapporto costi-benefici, nei limiti delle risorse disponibili».