Enzo Mollace, docente ordinario di Farmacologia e Tossicologia all’Università Magna Graecia di Catanzaro, già preside della Facoltà di Farmacia presso lo stesso Ateneo, è stato nominato vice presidente della Fondazione Renato Dulbecco su proposta del prof Roberto Crea, che della stessa Fondazione è presidente.

Nel decreto di nomina, il commissario della Fondazione, Giuseppe Nisticò, sottolinea «il contributo determinante che Mollace ha dato con la sua scoperta delle attività antidismetaboliche (ipocolesterolemizzanti, riduzione dei trigliceridi plasmatici e della glicemia, effetti anti obesità) dei principi attivi dell’estratto di bergamotto e si è detto sicuro che le sue ricerche saranno fondamentali per lo sviluppo e la crescita della Fondazione Renato Dulbecco in Calabria».

Chi è Enzo Mollace

Mollace, nato a Casignana, in provincia di Reggio Calabria, si è laureato in Medicina e Chirurgia con 110 e lode presso l’Università di Messina e successivamente si è specializzato in cardiologia con il massimo dei voti e la lode. Entrato interno all’Istituto di Farmacologia dell’Università di Messina, è risultato vincitore di una borsa di studio per l’estero con la quale si è recato a lavorare presso il William Harvey Institute dell’Università di Londra, sotto la guida del prof. sir John Vane, Premio Nobel per la sua scoperta del meccanismo di azione dell’aspirina. Rientrato in Italia ha continuato a lavorare in Farmacologia con pieno successo.

Dal 2012 è stato il direttore del Centro di ricerca internazionale di sicurezza alimentare nell’Italia meridionale, finanziato dal Ministero della Ricerca per 40 milioni di euro per ricerche nell’ambito della nutraceutica. In seguito, è stato direttore del Dipartimento di Farmacologia.