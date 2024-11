È avvenuto a Botricello nel Catanzarese. Il tempestivo intervento dei professionisti ha evitato che le condizioni di salute si aggravassero

Il tempestivo intervento di un'infermiera e di un medico di base hanno evitato che la situazione degenerasse consentendo di mettere in sicurezza un paziente colpito da una grave crisi respiratoria. È quanto avvenuto in queste ore a Botricello, comune del Catanzarese, dove un uomo è stato colpito da un improvviso malore. Contattata la centrale operativa del 118 tutte le ambulanze risultavano però al momento occupate così l'infermiera, Domenica Truglia, e il medico di base sono intervenuti per stabilizzare il paziente richiedendo l'intervento dell'elisoccorso. Il paziente è stato così trasportato immediatamente al pronto soccorso dell'ospedale Pugliese per le cure del caso.

Luana Costa