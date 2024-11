Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Cdl Giuseppe Mangialavori. 'Si è persa l’occasione di chiedere al Governo di rimuovere la struttura commissariale'

“Il documento della maggioranza sulla sanità approvato in Consiglio porta acqua al mare, perciò l’opposizione non avrebbe mai potuto approvarlo. In sostanza - sostiene il consigliere regionale della Cdl Giusepe Mangialavori - si è persa l’occasione di chiedere al Governo ‘amico’ di rimuovere, salvo attivarsi in caso contrario anche con una mobilitazione della Calabria, una Struttura commissariale accusata d’inefficienza, incompetenza ed invadenza nelle prerogative costituzionali della Regione”. Ancora Mangialavori: “Dal documento si evince il timore della maggioranza di parlar chiaro per non entrare in conflitto col Governo Renzi che continua a non prestare attenzione non solo al diritto alla salute dei calabresi, ma a tutte le emergenze sociali delle aree più svantaggiate del Mezzogiorno. Il Commissario per il Piano di rientro con cui ogni giorno il Presidente della Regione è in forte polemica, è stato nominato dal Governo, ma - sottolinea Mangialavori - se il Governo ‘amico’ non recepisce nessuna delle proteste della Giunta-Oliverio rinviando nel tempo una possibile soluzione, è evidente che c’è, insieme ad una sottovalutazione dei guasti che la Struttura commissaria sta compiendo in Calabria, una totale sfiducia del Governo verso la Giunta regionale”. Conclude il consigliere regionale: “E’ un documento-manifesto privo di concretezza, quando tutti sappiano che, soprattutto in questo frangente, nella sanità c’è bisogno di scelte chiare per riorganizzare il sistema recependo le istanze di ogni territorio. Altro che il richiamo a sedicenti Stati generali sulla sanità che, dopo il flop degli Stati generali sui giovani, non promettono niente di buono”.