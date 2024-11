L’appello di “Respirando la vita”, associazione che raccoglie pazienti affetti da fibrosi cistica e i loro familiari affinché vengano stabilizzati i medici del centro regionale dedicato alla malattia nell’ospedale di Lamezia Terme

Stabilizzare i medici del centro regionale di fibrosi cistica di Lamezia Terme per garantire continuità nella cura dei pazienti, ma anche lavorare affinché il centro possa rimanere autonomo e non venga accorpato a pediatria. A lanciare l’appello è “'Respirando la vita', associazione costituita da pazienti affetti da fibrosi cistica e da loro familiari che già nei mesi scorsi aveva dato vita ad un sit in davanti all’ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme per scongiurare l’ipotesi di chiusura del centro. Un’ipotesi legata proprio alla mancanza di personale. Il gruppo medico è, infatti, in condizioni di estrema precarietà ed è indotto, quindi, a lasciare appena trova vie professionali alternative. Un rischio alto da correre per i pazienti che confidano nella loro formazione e non vogliono finire nelle mani di chi, invece, acquisisca competenze in materia sulla loro pelle.

Nell’appello, inviato ai ministri della Salute e dell’Economia e ai dirigenti del Tavolo di verifica del piano di rientro dal debito della sanità calabrese (il cosiddetto Tavolo Adduce), l’associazione chiede che siano subito autorizzati i concorsi a tempo indeterminato per due pediatri, due pneumologi e due fisioterapisti respiratori per come previsto dagli standard di cura europei. “A oltre due anni dall’apertura del centro nell’ospedale di Lamezia Terme, a eccezione del direttore e della psicologa, tutti i medici e l’unico fisioterapista respiratorio sono precari – denunciano dall’associazione”.

“La fibrosi cistica è una malattia genetica grave e cronica: i pazienti – conclude l’associazione - non possono più aspettare i tempi della burocrazia né fare le cavie di chi deve essere formato”.

Tiziana Bagnato