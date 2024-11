Fumata bianca per la guida di Azienda zero. Il presidente della Regione Roberto Occhiuto, nella sua qualità di commissario ad acta per la sanità calabrese, ha conferito ad interim l’incarico di sostituire il compianto Giuseppe Profiti a Vitaliano De Salazar che quindi ricoprirà contestualmente il ruolo di vertice sia di Azienda zero sia dell’Azienda ospedaliera di Cosenza.

De Salazar, come anticipato, era tra i favoriti a ricoprire la carica di commissario di Azienda zero. Nel frattempo anche a Cosenza, come nel resto della Regione, sono attive le procedure concorsuali per attribuire gli incarichi di direttore generale e che si concluderanno presumibilmente entro la fine dell’anno.