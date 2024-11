Alla giovane assessora regionale stanno giungendo attestati di solidarietà da ogni parte della Calabria. In serata anche il presidente della regione ha voluto esprimersi con una dura presa di posizione

"Oggi, a Locri, è stato impedito all'Assessore Federica Roccisano di parlare e rappresentare il Governo regionale.

Un atto di inaudita gravità.

Abbiamo avuto 5 anni di commissariamento e le condizioni attuali degli ospedali sono proprio il risultato della gestione degli ultimi anni.

Su questo, continuo ad esprimere una forte insoddisfazione perchè il Commissario alla sanità non affronta come dovrebbe la questione.

La Locride ha bisogno di unirsi intorno agli obiettivi e non di impedire a qualcuno di parlare.

Il rischio è che tali episodi rischiano di offuscare il valore del vero messaggio lanciato oggi.