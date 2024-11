Le strutture del Gruppo Citrigno, Villa Adelchi (Longobardi) e Centro Clinico San Vitaliano (Catanzaro) sono state premiate con Tre Bollini RosaArgento 2023-2024 per l’elevato livello dei servizi offerti in grado di garantire una buona qualità della vita dei propri ospiti, offrendo supporto concreto alle loro famiglie.

Sono 205 le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e le Case di Riposo di tutta Italia premiate a Milano da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, nell’ambito della quarta edizione dei Bollini RosaArgento. Il riconoscimento viene attribuito alle strutture, pubbliche o private accreditate, in base ai servizi volti a facilitare l’accesso, l’accoglienza e la degenza degli ospiti, a migliorarne il benessere, favorendone le capacità relazionali, a garantire un’adeguata assistenza clinico-sanitaria. L’iniziativa gode del patrocinio di 15 Società scientifiche e Associazioni in ambito geriatrico e della collaborazione di 6 Enti e Organizzazioni.

«I Bollini RosaArgento sono uno strumento prezioso per guidare, nella scelta del luogo più adatto alle loro esigenze, coloro che hanno a cuore il benessere dei loro familiari più fragili», affermano Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda e Giorgio Fiorentini, Presidente Advisory Board Bollini RosaArgento. Durante la premiazione sono stati presentati i dati di un’indagine condotta nel 2022 in collaborazione con l’Istituto di ricerca partner Elma Research, per approfondire i bisogni dei caregiver dell’anziano in Italia: 1 intervistato su 2 fornisce quotidianamente un’assistenza completa al proprio assistito, generando un impatto consistente sulla vita del caregiver stesso.

«Questa importante iniziativa di cura delle persone bisognose di supporto, aiuta sia loro che i loro cari ad affrontare scelte delicate potendosi affidare a strutture specializzate serie e qualificate»- dichiara Luca Franzi, Vicepresidente Esecutivo di Aon S.p.A. Un grande traguardo per il Gruppo Citrigno, che ancora una volta ottiene il massimo punteggio per la dedizione e l’attenzione al lato umano che contraddistinguono le attività di Villa Adelchi (RSA) e del Centro Clinico San Vitaliano, la prima struttura del Meridione per pazienti affetti da malattia neuromuscolari e neurodegenerative.

Soddisfazione del presidente Citrigno

«Questo nuovo riconoscimento è per noi motivo di grande orgoglio e rappresenta un’importante gratificazione sul piano lavorativo e morale per tutto il personale del Gruppo che ringrazio per la professionalità, la competenza, la passione e l’umanità che tutti i giorni impiegano nello svolgere le loro attività – ha dichiarato Alfredo Citrigno, Presidente della Società – Soddisfazioni come queste ci infondono fiducia ed entusiasmo a continuare il nostro percorso volto a garantire un’efficiente assistenza sanitaria, ma anche a preservare la qualità di vita e il benessere dei nostri ospiti, anche in presenza di malattie che rendono non autosufficienti».