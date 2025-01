Tutti i 33 primi cittadini riuniti nell'associazione "Città degli ulivi" hanno richiesto risposte concrete e interventi per soddisfare i bisogni della comunità. Il presidente dell’Assemblea Michele Conia ha ribadito le questioni da risolvere: dall'emergenza guardie mediche, passando per l’insufficienza del personale sanitario, alle enormi difficoltà del servizio 118

I temi fondamentali, le carenze e le prospettive riguardanti la sanità nella Piana di Gioia Tauro sono stati affrontati in un importante incontro avvenuto a San Giorgio Morgeto tra tutti i sindaci dell’Associazione “Città degli Ulivi dei Comuni della Piana” e il direttore generale dell’ASP di Reggio Calabria, Lucia Di Furia. I sindaci hanno richiesto risposte concrete e interventi urgenti per soddisfare i bisogni dei cittadini.

Il Presidente dell’Assemblea Michele Conia ha redatto un documento che ribadisce le questioni da risolvere: dalla grave carenza di guardie mediche, all’insufficienza del personale sanitario, alle enormi difficoltà del servizio 118 «situazione non più tollerabile soprattutto per i Comuni dell’entroterra, per i quali la distanza dai servizi ospedalieri rappresenta un rischio diretto per la vita dei cittadini».

Una specifica richiesta di risposte immediate è stata inoltrata in merito al Presidio Ospedaliero di Polistena: «Le lunghe liste d’attesa per visite per esami diagnostici o per interventi mettono a rischio la vita dei pazienti e creano un senso di sfiducia e di abbandono da parte delle istituzioni».

Su questo punto i Sindaci non intendono più sentire promesse, ma chiedono fatti concreti per rispondere adeguatamente alle legittime istanze dei cittadini.

Un passaggio, nella relazione di Conia, è stato dedicato alle strutture di Palmi, Gioia Tauro e Oppido Mamertina, che «potrebbero costituire risorse importanti ed invece vengono continuamente depotenziate».

I Sindaci chiedono di investire in queste strutture al fine di garantire una copertura sanitaria equamente distribuita su tutto il territorio che, in atto, grava sull’Ospedale di Polistena.

Chiarimenti sono stati richiesti anche sull’Ospedale unico di Palmi e sulla costruzione delle nuove strutture previste dal Piano concordato con i Sindaci qualche anno fa.

Non sono mancati precisi riferimenti all’importanza della prevenzione, ai servizi territoriali ed al rischio di chiusura di qualche servizio importante come il Centro della salute mentale e la Dialisi di Taurianova e la Casa di cura di Maropati.

Il Direttore Generale, nell’acquisire la relazione, ha garantito che fornirà specifiche risposte nell’immediato.