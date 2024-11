«Sto guardando le prime segnalazioni su Sanibook, il portale che abbiamo fatto per raccogliere suggerimenti, anche reclami, qualche apprezzamento – pochi perché evidentemente sono molto di più i reclami – da parte dei cittadini calabresi. I nostri occhi negli ospedali. In pochissimi giorni, in due giorni, sono arrivate circa 300 segnalazioni, molti reclami, che sono stati già inviati ai commissari delle aziende sanitarie e ospedaliere». Lo dice su Instagram il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

«Io le guarderò tutte con i miei collaboratori. Ogni commissario dovrà poi dirmi che cosa ha fatto rispetto al reclamo o al suggerimento che i calabresi hanno postato su questo portale. Io sono impegnato ad affrontare i temi strutturali, quello del personale che manca negli ospedali, quello della riorganizzazione degli ospedali, delle attrezzature, della costruzione degli ospedali di comunità e delle case di comunità, però - ha rimarcato il presidente della Regione Calabria - mi è molto utile avere queste segnalazioni e credo sia molto utile anche ai commissari e soprattutto sperò sarà utile ai calabresi».