Il presidente della Regione: «Il nuovo ospedale di Cosenza è un hub, che dovrà servire l'intera provincia di Cosenza e la Calabria»

"Per quanto riguarda il nuovo ospedale di Cosenza, e' in via di completamento lo studio di fattibilita', e a giorni apriremo il confronto sulle risultanze di questo studio". Lo ha detto Mario Oliverio, presidente della Regione Calabria, a margine della firma per la costruzione della metrotranvia cosentina.

"Il nuovo ospedale di Cosenza e' un hub, che dovrà servire l'intera provincia di Cosenza e la Calabria - ha detto Oliverio - e soprattutto qui dobbiamo ambire a realizzare un contenitore di prestazioni ospedaliere che consenta di elevare la qualita' delle prestazioni". (AGI)