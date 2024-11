«Questa mattina ci siamo recati a Trebisacce per il sopralluogo, organizzato insieme al direttore operativo del 118 dell’ASP Cosenza Riccardo Borselli, presso il campo sportivo “Lutri” di Trebisacce durante il quale il tecnico incaricato dall’ASP ha verificato la presenza dei requisiti necessari a rendere la struttura sito per l’elisoccorso notturno. Al sopralluogo erano presenti il dirigente medico La Viola, responsabile dell’attivazione dei servizi presso il presidio ospedaliero di Trebisacce, il coordinatore infermieristico dell’Ospedale di Trebisacce Giuseppe Campanella, il Responsabile tecnico del Comune e il comandante della Polizia Locale». Così in una nota Pasqualina Straface, presidente della Terza Commissione regionale Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative.

«Restiamo in attesa delle relazioni tecniche che serviranno- prosegue la nota- ad ottenere l’idoneità del campo sportivo di Trebisacce a diventare sito di atterraggio per l’elisoccorso notturno, ma credo che i presupposti ci siano tutti affinché arrivi parere positivo e si possa procedere all’infrastrutturazione attivando così un servizio fondamentale per tutto l’Alto jonio cosentino».

«La grande riforma dell’emergenza-urgenza voluta dal Presidente Occhiuto- conclude la nota- continua ad andare avanti, dopo aver incrementato il parco mezzi con nuove ambulanze e aver riorganizzato il personale è partita anche la riforma dell’elisoccorso, che finora era attivo solo in versione diurna, garantendo così ancora più tutela sanitaria ai cittadini calabresi».