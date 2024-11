I ragazzi del comitato della “Festa della birra” lo avevano promesso e annunciato. Quella di sabato 26 inizia alle 21:30 si prospetta già come una serata speciale a chiusura dell'estate nocerese e, quasi, a conclusione del tour 2017 del maestro Papandrea. Birra, Cudrruriaddri e spezzatino saranno somministrati negli stand enogastronomici allestiti per l’occasione

A Marina di Nocera Terinese, dopo le due serate di festa del 10 e 11 agosto 2017 della quarta edizione della birra e che avevano avuto due ospiti musicali d'eccezione come Mimmo Cavallaro e Gianni Celeste, due serate con una grande partecipazione di pubblico, Sabato 26 agosto si replica con un'altra straordinaria serata. I ragazzi del comitato festa lo avevano promesso e annunciato. Detto, fatto. E Sabato arriva un altro ospite d'eccezione, un'altra star della musica popolare calabrese : Cosimo Papandrea.

Si inizia alle 21:30, i fusti della birra sono già posizionati. Birra a fiumi dunque, una birra che innaffierà alcune prelibatezze della tradizione culinaria calabrese e nocerese in particolare: cuddruriaddri con e senza sarda e tanto spezzatino di trippa, preparato secondo la buona tradizione alimentare tipica di Nocera Terinese. E per smaltire le calorie in eccesso tanta tarantella con il ritmo travolgente del repertorio del Maestro Cosimo Papandrea.

La serata di sabato 26 dunque, si prospetta già come una serata speciale che chiude l'estate nocerese e, quasi, a conclusione del tour 2017 del maestro Papandrea, un tour nel quale ha promosso tante novità dal punto di vista musicale e dei contenuti, con pezzi nuovi composti in giorni di grande sofferenza vissuti nei mesi scorsi da parte dell'artista, pezzi nei quali Cosimo racconta della "vita, privata dalla libertà, delle persone che ha incontrato, dell’apparire prezioso quello che nel quotidiano sembra spesso futile. Ma racconta anche di amori svaniti, di canti struggenti dedicati all’amata".