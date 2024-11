Il concorso di bellezza e simpatia si terrà al centro commerciale Metropolis. Per aggiudicarsi la corona le signore dovranno superare una serie di prove di abilità

Arriva a Rende la finale nazionale di Miss suocera 2019. L’evento si terrà domenica 13 ottobre, alle ore 17, al centro commerciale Metropolis. «Miss suocera italiana, è un concorso di bellezza e simpatia a livello nazionale riservato a tutte le suocere d’Italia. Non sono richiesti altri requisiti se non quello di essere suocera», scrivono in una nota stampa gli organizzatori.

Per aggiudicarsi la corona di “Miss suocera italiana”, oltre a sfilare su una passerella, le suocere dovranno sostenere alcune prove di abilità e di simpatia. È possibile iscriversi al concorso compilando il form sul sito https://www.misssuocera.it

Miss suocera italiana 2018 è Patrizia Verlicchi, 60 anni, operatore olistico, di Mezzano (Ravenna), mamma di Manuel e Michael, di 37 e 34 anni e suocera di Dania, la quale affiderà lo scettro alla nuova suocera d'Italia. “Miss Suocera Italiana” è un’idea di Paolo Teti, ideatore fra l’altro dei concorsi di bellezza – simpatia di interesse nazionale “Miss mamma italiana”, “Il babbo più bello d’Italia”, “Miss nonna italiana”, e “La supercoppia italiana”.