La nuova stagione 2017-2018 diretta da Casadonte è stata presentata stamattina nel foyer del teatro

«Una magica alchimia ovvero tanti punti messi assieme: quattordici appuntamenti tra prosa, lirica, musica e grandi musical. Quello che abbiamo realizzato non è impresa da poco». Commenta così il sovrintendente Gianvito Casadonte, per la prima volta alla guida della Fondazione Politeama, il nuovo cartellone del Teatro di Catanzaro, presentato stamattina in conferenza stampa nel foyer del teatro alla presenza del sindaco e presidente della Fondazione, Sergio Abramo e al direttore generale Aldo Costa: «abbiamo ottimizzato il lavoro – continua Casadonte - parlando direttamente con le produzioni senza passare dalla distribuzione, ciò a permesso di diminuire i costi e di lavorare sul debutto, anziché sulla doppia serata».

Da dicembre a maggio “Magica Alchimia”, questo il titolo della stagione 2017/2018, dedicata a Mario Foglietti, che spazierà dal teatro alla lirica con nomi dal calibro di Valter Malosti che firma la regia di “Venere in pelliccia”, in scena accanto a Sabrina Impacciatore. Romanzo erotico dell'autore austriaco Leopold von Sacher-Masoch,"Venere in Pelliccia" ha ispirato il mondo dell’arte, dalla musica con Venus in Furs dei Velvet Underground & Nico al teatro con l’omonimo dramma scritto da David Ives. Da Ives parte anche Maolsti con una messa in scena sul gioco di ruoli (regista e attrice, vittima e carnefice, sesso e potere). Sempre per la prosa spicca Goldoni con “La Vedova Scaltra”, per la regia di Gianluca Guidi, e quello di Federico Buffa, il giornalista sportivo con una straordinaria capacità di narratore noto per essersi inventato una nuova forma di teatro televisivo (sempre che il teatro possa esistere in uno schermo, ma questo è opinabile).

Lo spettacolo “A night in Kinshara - Muhammad Ali vs George Foreman”, scritto a quattro mani da Buffa insieme a Maria Elisabetta Marelli, che ne firma anche la regia, non è un semplice racconto di un incontro di boxe, ma un episodio di riscatto sociale: per la gente di Kinshasa, sotto la dittatura di Mobutu, infatti, Ali è il nero d’Africa che torna dai suoi fratelli, mentre George è un nero complice dei bianchi. Il paradosso è che ha luogo in un paese oltraggiato prima dal colonialismo, poi da una dittatura che sarebbe durata trent’anni e poi ancora dalla guerra.

Per la musica, con l’onore di inaugurare la stagione, il 14 dicembre andrà in scena il concerto della Berliner Philharmoniker, orchestra diretta dal calabrese Antonio Puccio. Spazio anche al gospel con The Harlem Voice featuring Dr. Eric B. Turner (il 20 dicembre) e al musical: dal celebre “La febbre del sabato sera” diretto da Claudio Insegno, ad “Elvis, The Musical” per la regisa di Maurizio Colombi. Non manca la lirica con “Otello” opera di Giuseppe Verdi, libretto di Arrico Boito, con l’Orchestra Filarmonica della Calabria diretta da Francesco Arlia.

Una stagione “alchemica” che abbraccia generi e pubblici diversi per rispondere al piacere di tutti.

Il Programma

14 DICEMBRE 2017 ore 21

OPENING

Concerto della

BERLINER

PHILHARMONIKER

Direttore Antonio Puccio

20 DICEMBRE 2017 ore 21

A Gospel Night whit

THE HARLEM VOICE

Featuring Dr. Eric B. Turner

29 DICEMBRE 2017 ore 21

TEATRO NUOVO DI MILANO

LA FEBBRE DEL SABATO SERA Il musical

Regia di Claudio Insegno

6 GENNAIO 2018 ore 21

Stefano Fresi, Giorgio Pasotti,

Paolo Ruffini, Violante Placido

SOGNO DI UNA NOTTE DI

MEZZA ESTATE di William Shakespeare

Regia di Massimiliano Bruno

13 GENNAIO 2018 ore 21

Sabrina Impacciatore, Valter Malosti

VENERE IN PELLICCIA

di David Ives

Traduzione di Masolino D’Amico

Regia di Valter Malosti

26 GENNAIO 2018 ore 21

Sebastiano Somma

UNO SGUARDO DAL PONTE

Di Artur Miller

Regia di Enrico Maria La Manna

3 FEBBARIO 2018 ore 21

R. Canella, Melania Genna, Elena Gigliotti, Carolina

Leporatti, Demi Licata, Elisabetta Mazzullo, Daniela Vitale.

NO (Dance first. Think later)

CITTÀ INFERNO

E con Maurizio Lombardi nel ruolo delle Suore (voce off) Regia e partiture fisiche di Elena Gigliotti

18 FEBBRAIO 2018 ore 21

Francesca Inaudi, Giuseppe Zeno

LA VEDOVA SCALTRA

Di Carlo Goldoni

Regia di Gianluca Guidi

24 FEBBRAIO 2018 ore 21 TEATRO NUOVO DI MILANO

ELVIS, THE MUSICAL

Regia di Maurizio Colombi

17 MARZO 2018 ore 21

Federico Buffa

A NIGHT IN KINSHARA

Muhammad Alì vs George Foreman. Molto più di un incontro di boxe

di Federico Buffa e Maria Elisabetta Marelli

musiche di Alessandro e Sebastiano Nidi

Regia di Maria Elisabetta Marelli

7 APRILE 2018 ore 21 Arteteca

CIRQUE DU SHATUSH

Show comico scritto da Monica Lima,

Enzo Iuppariello, Nando Mormone, Ciro Ceruti

Regia di Ciro Ceruti

14 APRILE 2018 ore 21

Una creazione del Thèatre du Campagnol

LE BAL L’Italia balla dal 1940 al 2001

Da un’idea e nella regia di Jean-Claude Penchenat

Coreografie di Ilaria Amaldi

Regia di Giancarlo Fares

5 MAGGIO 2018 ore 21

OTELLO

Opera in 4 atti di Giuseppe Verdi

Libretto di Arrigo Boito dall’omonima tragedia di William Shakespeare

Orchestra Filarmonica della Calabria

Direttore Francesco Arlia