Un resoconto dell’anno che volge al termine, tra eventi mondiali, gossip italiani e temi scottanti che hanno segnato i 12 mesi appena trascorsi. E non solo: Zigo Zago ha visto tanti ospiti speciali in questo 2024.

Mentre il 2024 volge al termine e il 2025 bussa alla porta, il format di LaC Tv si prepara a un nuovo anno ricco di sorprese e incontri speciali. I protagonisti del nostro programma, sempre pronti a offrire uno sguardo curioso e riflessivo sulla realtà che ci circonda, sono già pronti a regalarci nuove emozioni. Italo Palermo e Simona Tripodi, ci accompagneranno ancora dalla postazione dell’aeroporto di Lamezia Terme, dando vita a una stagione che promette di essere altrettanto dinamica, divertente e stimolante (rivedi qui l’intera puntata).

Un incontro con Zigo Zago non è mai banale. La sua formula unica, che mescola leggerezza e profondità, continua a conquistare il pubblico. La troupe, ormai affiatata e sempre pronta ad affrontare qualsiasi argomento con il giusto mix di ironia e serietà, non manca mai di offrire un'informazione diversa, mai superficiale, ma sempre capace di andare dritta al cuore dei temi più caldi del momento. «La nostra missione è semplice: informare senza mai annoiare, approfondire senza mai perdere il sorriso», spiegano Italo e Simona, con quella vena di umorismo che caratterizza ogni loro intervento. E insieme sanno come rendere ogni appuntamento imperdibile, grazie a interviste a ospiti straordinari e a quei passeggeri casuali che si trovano a passare all’aeroporto di Lamezia, ma che non sono mai "casuali" nel loro racconto.

Un 2025 che comincia con uno sguardo positivo al futuro, ma che non rinuncia a raccontare la realtà con i suoi alti e bassi. Con uno studio che si trasforma in una finestra sempre aperta sul mondo, Zigo Zago è sempre pronto ad affrontare i temi di attualità, le storie incredibili e i personaggi che si fanno strada, dalle piccole grandi notizie di gossip ai temi più scottanti che occupano le prime pagine dei giornali. Ma non solo: c’è anche spazio per sorridere, per il divertimento e, come sempre, per quell’ironia che rende ogni argomento più accessibile e interessante.

Zigo Zago e LaCity Mag, una sinergia vincente per raccontare il mondo con leggerezza e profondità. Nel panorama delle trasmissioni che raccontano l’attualità con un tocco di leggerezza, Zigo Zago sa ritagliare uno spazio speciale. Un programma che, grazie alla collaborazione con LaCity Mag, il magazine di casa nostra del gruppo Publiemme, porta in scena storie, gossip e notizie di attualità, con uno sguardo sempre curioso. Il magazine, che è un punto di riferimento per gli amanti dell’informazione fresca e immediata, è diventato per Zigo Zago una vera e propria fonte d'ispirazione, un serbatoio dal quale attingere per arricchire ogni puntata con notizie esclusive, storie inedite e approfondimenti che non mancano mai di sorprendere. Dalle ultime novità di gossip alle storie più intriganti di politica e cultura, Zigo Zago sa mescolare il meglio del giornalismo di intrattenimento con il profondo impegno nell’informazione. «Ci auguriamo che il 2025 porti con sé nuove possibilità e prospettive, ma anche che ci regali occasioni di incontro, scambio e crescita», affermano i conduttori di Zigo Zago. «Siamo quella finestra curiosa e attenta, ma anche divertente e mai troppo seria, sul mondo che ci circonda».

Un anno nuovo, dunque, da vivere con curiosità, in compagnia di chi sa come raccontare la realtà con il giusto equilibrio tra riflessione e leggerezza. Che sia un 2025 all'insegna delle risate, delle storie sorprendenti e di tanti nuovi incontri, con l’immancabile appuntamento da Lamezia Terme.