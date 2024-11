Nella ricorrenza del Santo Patrono difensore della Giustizia, è stata celebrata una Santa Messa officiata da Monignor Giuseppe Satriano, alla presenza delle forza dell’ordine

Solenne celebrazione per la ricorrenza dei festeggiamenti di San Michele Arcangelo a Cariati, patrono della polizia di Stato e difensore della giustizia, a cui hanno partecipato anche il Questore di Cosenza Giancarlo Conticchio, il Prefetto di Cosenza Gianfranco Tomao, le massime autorità civili e militari, i funzionari e il personale della Polizia di Stato presente in Provincia, una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato di Cosenza, l’associazione Nazionale Carabinieri e il personale in quiescenza delle forze di polizia con i rispettivi familiari, l’Unitalsi, l’associazione “Il faro” e “Figli della luna”, insieme all’associazione Familiari Disabili.



Durante l’omelia Mons. Satriano ha rivolto parole di elogio per l’opera istituzionale svolta quotidianamente dalla Polizia di Stato.



Nel corso dell’evento, inserito nelle attività finalizzate a divulgare la cultura della legalità e ad affermare la vicinanza della Polizia di Stato alla gente e soprattutto al mondo giovanile, in Piazza Rocco Trento e nelle piazze adiacenti sono state esposte auto storiche della Polizia di Stato, stand dedicati alle specialità della Polizia di Stato, alla Polizia Scientifica e lo stand degli Istruttori di tecniche operative. Erano presenti i cinofili del Reparto di Vibo Valentia che nel corso della mattinata hanno effettuato due esibizioni ed hanno interagito per tutto il tempo con i bambini.



Lo stand della Polizia Stradale è stato allestito con due motociclette della Sezione Polizia Stradale ed è stato evocativo dei 70 anni della fondazione della Specialità. Molti sono stati i visitatori che hanno affollato la mostra, aperta anche domani, allestita nel centro storico di Cariati con materiali e cimeli forniti dal Museo storico della Polizia di Stato assegnati dal Dipartimento della Polizia di Stato.

All’insegna del motto “Esserci Sempre” sono state ospitate scolaresche della zona che hanno partecipato con circa 500 bambini ed associazioni che si occupano di bambini disabili