Gli appuntamenti entreranno nel vivo domani, 9 febbraio. Ecco gli eventi in programma

Carnevale di Castrovillari 60 edizione tra Fiabe e Folklore. Venerdì 9 febbraio alle ore 17,al Teatro Sybaris, l’associazione “Chimera” presenterà lo spettacolo “Pinocchio” di Carlo Collodi. In scena gli alunni della classe III dell’Istituto Vittorio Veneto guidati dalla regia del maestro Fabio Pellicori, per l’occasione coadiuvato nelle coreografie da Carmen Laffusa dell’Associazione Culturale Khoreia 2000 di Castrovillari . Lo spettacolo, curato dalla maestra Elisa Spagnuolo, è la fase conclusiva del progetto “leggere per leggere” che vuole avvicinare i piccoli “attori” alla lettura dei classici storici della letteratura italiana. Un particolare ringraziamento da parte dei bambini della classe III alla Pro loco per aver avuto la possibilità di presentare questo lavoro all’interno di un prestigioso cartellone di eventi come quello del 60esimo Carnevale di Castrovillari. A seguire alle ore 20,00 a cura della Fitp (Federazione Italiana Tradizioni Popolari), di scena il “Fanciullo e folklore”. Raduno di gruppi folklorici per bambini con la partecipazione dei “Piccoli “della Pro Loco di Castrovillari, del Gruppo Folklorico “Miromagnum” di Mormanno e del gruppo “ I Castruviddari” . Alle ore 21.30 sarà la volta di “Canti e fatti ‘ndaVanedda Larga”. Festival dei Cantastorie a cura di “Calabria Sona e Unione Cantastorie”. Via A. Alfano, Rione Pontaniddo.

Il programma

venerdì 9 febbraio

Ore 10.30 Convegno su temi emergenti di politica, società, economia, turismo: “Il ponte sullo Stretto: quali prospettive di crescita tra Sicilia e Calabria?” con l’Istituto “Mattei”, auditorium Itcg Pitagora-Calvosa. Relaziona Antonio Russo, assessore al Sistema della logistica Regione Calabria.

sabato 10 febbraio

Ore17,30 “Piccola festa in maschera”, a cura della Libreria La FrecciaAzzurra. Corso Calabria, 80.

Ore 19.00 “Spizziculia cu lliSkapizza”. Aperitivi e concerti. Via A. Alfano.

Ore 21.00 “Organtino” farsa di Cesare Quintana. A cura della Compagnia teatrale Aprustum- Teatro SibarysPrococonvento Francescano

Ore 22.30 “Strada in Festa”: animazione in Via Roma.

I promotori

Il Carnevale di Castrovillari, è organizzato dalla Pro loco in collaborazione con la locale Amministrazione comunale, la Regione Calabria, il Parco nazionale del Pollino, la BccMedio Crati, la Gas Pollino , la Provincia di Cosenza, il Mibact, la Fit, lo Iov, l’Unpli, il Comitato difesa consumatori, sostenuta da numerosi sponsor privati, impreziosita da i brand Act (Ambiente, Cultura,Turismo) e Castrovillari Città Festival.