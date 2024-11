L’esperto di cinema e spettacolo è stato nominato ieri durante la riunione del Consiglio d’amministrazione

Il Consiglio d’amministrazione della Fondazione Politeama-Città di Catanzaro, su proposta del presidente Sergio Abramo, ha nominato sovrintendente Gianvito Casadonte, esperto di cinema e di teatro, produttore di spettacoli e di eventi. Il Consiglio d’amministrazione (erano presenti il vicepresidente Nuccio Marullo, i componenti Giovanna Massara e Nicola Ventura, il direttore generale Aldo Costa e i revisori dei conti) ha approvato all’unanimità la proposta del sindaco. Il management artistico sarà completato con la nomina, da parte del nuovo Sovrintendente, di uno o più direttori artistici d’area. Tali scelte dovranno essere poi ratificate dal Consiglio d’amministrazione.

Il curriculum

Gianvito Casadonte, 40 anni il prossimo ottobre, è nato a Catanzaro. Formatosi all’istituto salesiano di Soverato, si è laureato in lettere con indirizzo in arti e scienze dello spettacolo alla Sapienza di Roma. Esperto di cinema e di televisione per Rai Uno, ha al suo attivo diverse produzioni teatrali, tra cui “Schizofrenica.doc” di Silvia Scola e “Storia d’Italia” di Ugo Gregoretti, e un’importante produzione cinematografica, l’ultimo lavoro di Mario Monicelli, il docufilm “Vicino al Colosseo c’è Monti”. La sua più importante creatura è il Magna Graecia Film Festival, concorso per le opere prima e seconde, giunto alla sua quattordicesima edizione.

Le dichiarazioni

Il sindaco e presidente della Fondazione, Sergio Abramo, hanno affermato che “la scelta di Casadonte è una scelta di novità e di rinnovamento, proposta sulla base di un curriculum importante e di significative esperienze maturate nei vari settori della cultura e dello spettacolo. Il mio pensiero in questo momento – ha proseguito Abramo – va a Mario Foglietti, indimenticabile Sovrintendente del Politeama dal 2002 fino alla sua morte. La figura di Mario, a cui abbiamo intitolato il teatro, sia da esempio e da guida a Gianvito Casadonte”.

l.c.