A Cittanova si è rivelata nuovamente vincente la formula della festa nazionale dello Stocco, giunta alla 19° edizione, visto che tanto la degustazione quanto il concerto dei The Colors hanno registrato un grande successo di pubblico.

Tanta gente di ogni età per un evento ormai storicizzato, che tra i tavoli e sotto il palco ha entusiasmato confermando che il modello di marketing territoriale che unisce cibo e musica si rivela vincente. Per il sindaco Francesco Cosentino, infatti, ormai l’immagine del paese è legata indissolubilmente allo stocco, diventato prodotto tipico in ragione della qualità particolare dell’acqua aspromontana. Allo stesso modo, il presidente della Proloco Giuseppe Gentile ha sottolineato che solo una organizzazione perfetta e qualità del cibo possono spiegare il successo di una Festa giunta al 19° anno.