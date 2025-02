Con l’attività dei Måneskin in pausa e Damiano David impegnato nella sua carriera da solista, gli altri membri della band stanno tracciando i propri percorsi musicali. Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio non sono rimasti fermi e hanno intrapreso nuove avventure artistiche. Ecco come si stanno reinventando.

Victoria De Angelis: da bassista a dj internazionale

Victoria ha conquistato le consolle dei club più prestigiosi del mondo, affermandosi come una delle dj più richieste della scena elettronica. Il suo stile mescola house, techno e rock, mantenendo il tocco ribelle che l’ha resa celebre con i Måneskin. Dalla sua prima apparizione come dj al Primavera Sound di Barcellona, Victoria ha continuato a esibirsi nei principali festival europei e a collaborare con artisti della scena elettronica internazionale.

Thomas Raggi: collaborazioni e live con Tom Morello

Il chitarrista Thomas Raggi, pur non avendo ancora annunciato un progetto solista ufficiale, continua a essere una figura influente nella scena musicale. Partecipa a sessioni di registrazione e collabora con artisti emergenti e affermati. Nell’estate del 2024 ha preso parte a diverse tappe del tour di Tom Morello a Londra, mostrando ancora una volta la sua versatilità e il suo talento. In una recente intervista, Thomas ha rassicurato i fan sul fatto che i progetti solisti dei suoi compagni non comprometteranno il futuro dei Måneskin.

Ethan Torchio: musica per il cinema e progetti sociali

Il batterista Ethan Torchio ha recentemente avviato un progetto solista nel campo delle colonne sonore per il cinema. Si è occupato della composizione delle musiche per il docu-film Ogni pensiero vola, diretto da

Alice Ambrogi. Il documentario affronta il tema della salute mentale tra i giovani attraverso interviste toccanti e approfondimenti sociali. «Sono profondamente onorato di aver preso parte a questo progetto che getta luce su un argomento molto importante», ha dichiarato Ethan. «Grazie ad Alex, a Enrico, all’orchestra e a tutto il team musicale per l’aiuto e il coinvolgimento in questo film».

Un futuro aperto

Se per Damiano la carriera solista è già una certezza, per Victoria, Thomas ed Ethan questa fase rappresenta una nuova sfida. I tre musicisti stanno dimostrando di saper brillare anche al di fuori del progetto Måneskin, ma i fan continuano a sperare in una reunion che possa riportare la band sul palco.