Rappresentazione teatrale al Morelli. Diverse altre iniziative in calendario nel capoluogo bruzio

Lo spettacolo “Le Carlottine – storia di una bimba ariana nella germania nazista e dell’amichetta ebrea”, messo in scena al Teatro Morelli dalla compagnia Errare Persona di Frosinone, ha inaugurato a Cosenza il ciclo di iniziative sostenute dall’amministrazione comunale e dedicate alla giornata della Memoria, organizzate per sensibilizzare l'opinione pubblica e soprattutto le giovani generazioni in ricordo della Shoah. In sala bambini di scuola primaria di numerosi istituti dell’area urbana. Divertente e a tratti irriverente il copione, ispirato ad un personaggio di Elsa Morante, invita a riflettere i piccoli su un dramma per loro, inconcepibile. Ad interpretare il ruolo delle due amiche Damiana Leone, che è anche regista e autrice dello sporttacolo, e la siciliana Giusy Albanese che abbiamo intervistato.

Le altre iniziative in calendario

La stessa rassegna propone per sabato 27 gennaio, alle ore 10, lo spettacolo “Zingari Lager”, storia del grande Manush, il saggio buffone che sa rispondere alle domande del mondo e ridendo riesce a dire le più grandi verità, obbligato a montare il tendone del suo circo nell’orrore di Auschwitz, portatore di un inno alla tolleranza e al rispetto reciproco. Lo spettacolo invita alla scoperta del Porrajmos, l’Olocausto zingaro, una delle pagine meno conosciute della storia recente.

Nella Sala Quintieri del Teatro Rendano è invece l'Associazione Kiwanis ad organizzare un'occasione di riflessione, sempre nella mattinata del 27 gennaio, a partire dalle ore 9, con la partecipazione di relatori dell'Università della Calabria.

Al teatro Italia “Adolfo Tieri”, infine, il Liceo Scientifico Fermi sarà promotore di due diversi momenti: il primo, il 26 gennaio alle ore 9.30 è un dibattito sul tema “Le leggi razziali nell'Italia fascista”; il secondo, il 27 gennaio, sempre alle ore 9.30, è un recital di testi inediti della famiglia Levi.