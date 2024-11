La ricerca sarà illustrata giovedì a Roma

VIBO VALENTIA - "Big data e social network per istruzione e cultura in Calabria": e' il titolo della ricerca, sulla rilevazione del capitale culturale, promossa dalla Regione Calabria e curata dal Censis. La presentazione dei risultati è in programma a Roma, giovedì 16 ottobre nella "Sala Mastai" del Palazzo dell'Informazione. Aprirà i lavori l'Assessore alla Cultura della Regione Calabria Mario Caligiuri. Lo studio sarà illustrato dal direttore del Censis Giuseppe Roma.

"La Calabria - ha anticipato Roma - si posiziona al top di tutte le regioni europee per patrimonio culturale disponibile, soprattutto di quello archeologico, ma la conoscenza effettiva - da parte della popolazione locale e da parte di chi sceglie come meta di visita l'Italia - e' ben al di sotto di quanto ci si potrebbe aspettare. Valorizzare i beni culturali – ha spiegato il direttore del Censis - significa potenziare e rendere piu' sofisticato il processo di comunicazione intorno a questo patrimonio. La ricerca consente di approfondire il concetto di capitale culturale di un territorio, in questo caso la Regione Calabria, al fine di orientare le strategie di sviluppo - sociale, ma anche economico - basate sul ruolo che educazione, istruzione e cultura possono svolgere nell'ambito delle nuove direttrici di crescita delle economie avanzate".

"In questi anni - ha invece sostenuto Caligiuri - abbiamo cercato costantemente, anche attraverso ricerche, politiche e risultati innovativi, di porre in evidenza ancora una volta l'importanza della cultura e della scuola come premesse indispensabili per il riscatto della Calabria".