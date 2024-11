Giovanni Longobardi ha giocato in riva al Crati tra il 2011 ed il 2012. Professione attaccante, con la maglia rossoblu ha segnato 8 gol in 17 presenze, fa parte del cast di “Temptation Island”

Qualcuno lo ricorderà con la maglia rossoblu del Cosenza. Squadra in cui ha giocato tra il 2011 ed il 2012. Diciassette le partite disputate arricchite da ben otto gol. Non proprio una comparsa quella dell’attaccante Giovanni Longobardi in riva al Crati.

La prima stagione dell’era Guarascio

Iscritta al campionato di Serie D per la stagione 2011-2012 la Nuova Cosenza Calcio affidata all'allenatore Vincenzo Patania (sostituito nel corso del campionato da Tommaso Napoli) si piazzò seconda nel girone I, qualificandosi per la fase play-off. Il 10 giugno 2012 vinse la finale nazionale dei play-off di Serie D contro il SanDonà Jesolo sul campo neutro di Arezzo (risultato finale 3-2). Tuttavia non fu ripescato in Lega Pro Seconda Divisione a causa del blocco dei ripescaggi.

!banner!

Da calciatore a “tentatore”

Giovanni Longobardi dal dicembre dello scorso anno è un calciatore svincolato. Classe ’82, la sua carriera dietro ad un pallone è praticamente alla fine. Nel suo futuro, però, potrebbero aprirsi nuove strade. Longobardi è , infatti, tra i protagonisti dell’ultima edizione di “Temptation Island”, il reality in onda dal 9 luglio su Canale 5. Longobardi fa parte della “squadra” dei single a cui toccherà mettere alla prova le sei ragazze fidanzate nel periodo di “separazione forzata” dai propri compagni.