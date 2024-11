Clara, attrice e cantautrice sarà la madrina della 21° edizione del Magna Graecia Film Festival. La Colonna d’oro, 18 pezzi in metallo laminato oro, assemblato a forma di colonna, perfetta riproduzione della Colonna di Capocolonna, opera di Spadafora è stata presentata nel corso dell’evento svoltosi all’Italian Pavilion di Cannes.



Il Magna Graecia Film Festival, diretto da Gianvito Casadonte, si terrà dal 27 luglio al 4 agosto a Catanzaro. Diversi i concorsi che si svolgeranno: per le Opere prime italiane, per quelle internazionali e per i documentari. Tra gli ospiti, lo statunitense Premio Oscar Tim Robbins che terrà un concerto con il suo gruppo, i Tim Robbins and the Rogues Gallery Band. Clara Soccini, Clara, ha collaborato con l’artista Nicola Siciliano, ha pubblicato da interprete molto apprezzata quattro singoli. Ha debuttato nella serie tv di grande successo “Mare Fuori 3”, dove ha interpretato Giulia/Crazy J. Confermata nella nuova serie del 2024 sempre nei panni di Crazy J. Come musicista con il brano “Origami all’alba”, ha ottenuto il triplo disco di platino. Vincitrice di Sanremo Giovani 2023, è stata in gara a Sanremo 2024 con “Diamanti Grezzi” ottenendo un disco di platino.

Il Magna Graecia Film Festival è sostenuto dal Ministero della Cultura, Calabria Straordinaria – brand della Regione Calabria, Calabria Film Commission, Comune di Catanzaro, Lega Italiana per la lotta contro il cancro.

Molto apprezzata dagli artisti la Colonna d’Oro realizzata dal Brand Gb Spadafora che sarà assegnata nel corso del festival ai vincitori delle varie sezioni. La Colonna di Capocolonna è un'antica colonna greca che faceva parte del maestoso Tempio Dorico di Hera Lacinia.